Incendio a Capena: panificio Francellini in fiamme - Terzo Binario News

“L’amministrazione comunale esprime la solidarietà e vicinanza all’Azienda Panificio Francellini, che questa notte ha subito un incendio, di origine dolosa, nel nuovo punto vendita, in via Tiberina , aperto due mesi fa”. Così l’Ente di Capena in una nota.

“Un locale elegante e prestigioso . Questo gesto ignobile che condanniamo con forza e’ di una gravità inaudita. L’auspicio e’ che presto si possano individuare gli autori e che vengano assicurati alla giustizia”.

“Il Panificio Francellini , da sempre a conduzione familiare, e’ dal 1926 che lavora con sacrificio ed abnegazione sul territorio, promuovendo nel corso degli anni prodotti locali che hanno valorizzato anche le tradizioni del paese”.

“Da tempo inoltre occupa molti lavoratori, anche per questo ci auguriamo presto una pronta ripartenza. E ‘ stata convocata una riunione dei capigruppo consiliari per valutare le azioni politiche amministrative da intraprendere”.

