Incendio a Canale Monterano: camper distrutti dalle fiamme, auto danneggiate (FOTO) - Terzo Binario News

Incendio a Canale Monterano. In piazza Nassirya – intorno alle una di martedì 10 novembre – tre camper sono stati distrutti dalle fiamme mentre tre auto sono risultate danneggiate. Sul posto i Vigili del fuoco – con le squadre 25a e 26 a – più l’autobotte (ab 9), i carabinieri e il personale del 118. Non ci sono stati feriti. Gli abitanti della zona sono stati allertati dalle esplosioni delle bombole all’interno dei camper e quindi hanno chiamato i soccorsi.

La notizia, confermata a Terzo Binario dai pompieri, è stata resa nota anche dal Comune: “Dai primi accertamenti si escluderebbero atti dolosi, ma si aspetta il referto dei Vigili del fuoco per saperne di più sulle cause. L’Amministrazione comunale, presente con il sindaco, Alessandro Bettarelli e i consiglieri Valter Chiari e Giovanni Antonio D’Aiuto, esprime piena solidarietà alle famiglie coinvolte, consapevole che un camper é un po’ una seconda casa per chi lo possiede e ringrazia le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e il 118 accorsi per domare l’incendio e verificare la situazione”.

c.b.