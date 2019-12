Incendio a Canale Monterano: a fuoco deposito legnaia e attrezzature agricole - Terzo Binario News

Incendio a Canale Monterano. I Vigili del Fuoco di Bracciano alle 9 di domenica 22 dicembre sono intervenuti in via Fonte Riccio, per un rogo che ha interessato il deposito legnaia e le attrezzature agricole.

I pompieri hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi alle strutture adiacenti.

Le operazioni di spegnimento sono state impegnative a causa del forte vento che alimentava l’incendio. Molto spavento per gli abitanti delle abitazioni limitrofe, messe comunque in sicurezza dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

Non ci sono stati feriti. Sul posto anche i carabinieri di Manziana e radiomobile di Bracciano per i rilievi del caso.