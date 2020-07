Incendio a Bracciano: fiamme vicino a Cupinoro - Terzo Binario News

Sul posto l’Avab e i Vigili del fuoco

“Incendio via Settevene Palo: oggi la nostra associazione Avab odv Bracciano, è stata attivata dalla Sala operativa regionale per un incendio di sterpaglie in via Settevene Palo tra la discarica di Cupinoro e il poligono di tiro”. Questo quanto riferito in un post su Facebook di mercoledì 15 luglio.

“L’incendio ha interessato sterpaglie e arbusti”. Dopo due ore il rogo è stato spento e la zona è stata bonificata.

“Presenti i vigili del fuoco di Bracciano e altre squadre di volontari di protezione civile. Noi con voi, voi con noi”.