Incendi seri a Castel Giuliano, Bracciano e Trevignano: al lavoro pompieri e ProCiv - Terzo Binario News

“Incendi importanti che hanno messo a rischio case ed animali, prima a Castel Giuliano, Bracciano con il supporto della PC Anguillara Sabazia, VVF poi di nuovo fuoco su territorio di Trevignano con incendio a ridosso di un centro di protezione Rapaci.

Presenti sul posto polizia locale di Trevignano, carabinieri forestali, i pompieri con la AB34 Vvf, 25A vvf, PC Trevignano con Giovanni Ciraolo ,PC Bracciano, e due mezzi AVAB odv Protezione Civile Regione Lazio Coordinamento Coreir …

Dos vvf, supporto aereo.

Tutto fatto sempre in contatto con la sala operativa regionale, in ottima sinergia con le squadre in campo.

Un grande grazie in particolare ai miei meravigliosi operatori Avab odv Bracciano.

I cittadini di castel Giuliano Bracciano, ringraziano i vigili del fuoco e la protezione civile per aver contenuto prontamente il fuoco che lambiva le case.

Enza Vergari