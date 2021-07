Incendio in un cantiere di Bracciano domato dai pompieri - Terzo Binario News

Una colonna di fumo nero si è sprigionata in un cantiere edile a Bracciano.

Poco prima delle 14 i residenti di via della Macchia hanno allertato i Vigili del fuoco della 25A per un incendio all’interno di un cantiere.

Arrivati immediatamente sul posto, i Vvf si sono resi conto che a bruciare era un cumulo di masserizie posto all’interno dell’attività edile.

Domate le fiamme e messa in sicurezza l’area hanno evitato che l’incendio si propagasse in tutto il cantiere. Non si sono registrati feriti.