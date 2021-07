Ancora incendi di sterpaglie hanno occupato il pomeriggio di ieri ai Vigili del fuoco di Bracciano.

Gli uomini della 25A si sono portati nel comune di Tragliatella, via Novalese, per domare le fiamme ed evitare che si propagassero alle abitazioni adiacenti al campo di sterpi in questione.

Dopo circa un’ora i Vvf hanno estinto le fiamme e bonificato la zona riportandola in sicurezza.