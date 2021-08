Incendi a Trigoria e sulla Lido: sul posto Roma Capitale - Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, sono intervenute intorno alle 16.30 per un incendio di sterpaglie divampato tra via del Casale della Caccia e Piazzale Dino Viola. Al momento chiusura di via di Trigoria in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via del Casale della Caccia ed il Centro Sportivo della A.S. Roma. Sul posto i VVF

E diverse pattuglie del X Gruppo Mare e del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per mettere in sicurezza un’area interessata da un vasto incendio in zona Malafede. Al momento sono state chiuse via Fiumalbo, da via Ostiense a via Nino Taranto, e via Ostiense, da via Fiumalbo in direzione via Vitinia. Sul posto i VVFF. Sospeso al momento il servizio ferroviario della Roma Lido. Attivi servizi bus navetta.