Su segnalazione della Sala Operativa Regionale, la Prociv Cerveteri sta intervenendo contemporaneamente in via di Castelfiorentino ed in via di Casetta Mattei.

Sul posto per ogni intervento ci siamo con due equipaggi AIB del Gruppo Comunale di Protezione Civile e su Via di Castelfiorentino anche l’autobotte da 10.000 litri con equipaggio AIB.