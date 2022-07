Incendi a Cerveteri, ancora focolai su Via di San Paolo: Protezione Civile comunale sul posto • Terzo Binario News

Ore di lavoro ancora intense quelle del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri.

Dopo il finesettimana davvero di fuoco, con molteplici interventi in tantissime zone del territorio, questo pomeriggio sono nuovamente tornati lungo la Via di San Paolo, nelle campagne etrusche, per monitorare, bonificare e a controllare i vari focolai ancora presenti lungo la strada.

Un lavoro intenso, come ogni estate, ma che in questi giorni sta mettendo davvero a dura prova il nutrito gruppo di Volontari coordinati dal Funzionario Bisegni