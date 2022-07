Incendi a Bracciano e Osteria Nova, abitazioni minacciate dal fuoco • Terzo Binario News

Ennesimo incendio boschivo e di sterpaglie sul litorale.

Al momento i Vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri sono impegnati in diversi fronti di fuoco all’altezza di Santa Maria di Galeria.

I Vvf oltre ad estinguere le fiamme si sono messi a protezione delle tante abitazioni e di un maneggio particolarmente minacciato.

Sono al momento in corso le operazioni di spegnimento.

Sul posto anche squadra di protezione civile con moduli antincendio.

In particolare la Prociv di Cerveteri si è portata in di via Castel Giuliano a Bracciano per supportare le attività di spegnimento con i vigili del fuoco che sono già sul posto. Equipaggi impiegati un’autobotte da 10.000 litri ed la squadra AIB.

Poi lo spostamento a Osteria Nova per un altro incendio che sta minacciando le abitazioni.