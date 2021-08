Incendi a Bracciano e Manziana, lavoro per Vigili del Fuoco e Prociv - Terzo Binario News

Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco di Bracciano.

Complice la forte ondata di calore, gli incendi di sterpaglie non hanno smesso di martoriare la zona lacustre. Questa mattina sono andati in fumo circa dieci ettari tra macchia mediterranea e sterpi.

I Vvf hanno dovuto faticare non poco per estinguere le fiamme, lavorando in sinergia con la squadra di antincendio boschivo 26A2 e tre squadre di volontari della protezione civile con moduli antincendio e autobotte.

Appena estinto l’incendio i Vigili del fuoco di Bracciano sono stati dirottati a Manziana in via della Croce. Il tempestivo intervento dei Vvf ha impedito alle fiamme di arrivare alle abitazioni site nelle immediate vicinanze.