Tragedia a Montelibretti. Un uomo di 76 anni è morto sabato – sabato 28 novembre – è rimasto incastrato sotto al trattore che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. L’episodio è avvenuto intorno alle 12 in via di Valle Spaziani.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della stazione locale. La salma dell’anziano è stata affidata ai familiari.

c.b.