Inaugurazione della spiaggia naturista delle Sabbie Nere di Santa Severa con Tidei - Terzo Binario News

“Davanti ad un mare spumeggiante, che ha reso ancora più suggestiva l’imponente sagoma del Castello di Santa Severa, si é svolta l’attesa inaugurazione ufficiale della “spiaggia naturista” delle Sabbie Nere.

In una spiaggia che si stave iniziando a popolare, una delegazione del Comune di Santa Marinella, guidata dal Sindaco Pietro Tidei, ha incontrato una rappresentanza di iscritti all’associazione UNIONE NATURISMO e AMBIENTE ITALIA (a.p.s.) – UNAIT affiliata alla Federazione Naturista Italiana (FE.NA.IT.).

Lo scorso 8 Luglio, infatti, il Sindaco ha istituito, con apposite ordinanze, due tratti di arenile destinati rispettivamente: alla frequentazione degli amici a quattro zampe e dei loro conduttori (ord. n. 31), ed alla pratica naturista (ord. n. 32). Successivamente, sono stati apposti i cartelli per individuare le aree dedicate.

Nel suo discorso di saluto, il Sindaco ha sottolineato come questi provvedimenti siano un atto di civiltá, che si muove nella direzione dell’inclusione e del multiculturalismo. Successivamente al taglio del nastro tricolore, i naturisti hanno ringraziato il Primo cittadino per questo provvedimento tanto atteso e, a suggellare l’event , si é svolto il rituale brindisi augurale.

Avendo notato la presenza del Sindaco in spiaggia molti altri bagnanti hanno colto l’occasione per chiedere informazioni e sollecitare iniziative. Il Sindaco Tidei ha concluso questo significativo incontro sottolineando come questo atto sia solo un primo passo nella direzione della valorizzazione delle Sabbie Nere di Santa Severa, ricordando la continua interlocuzione in corso con la Direzione Ambiente e Parchi della Regione Lazio.

Il Presidente dell’associazione UNAIT, Stefano Morra, ha sottolineato nel suo intervento la lungimiranza di queste ordinanze: “La storica presenza dei naturisti alle Sabbie Nere si é ormai consolidata e avviene, negli ultimi anni, in armonia con gli altri bagnanti. Notevoli sono le potenzialitá che il movimento naturista offre: un turismo che muove milioni di appassionati in Europa e nel mondo, persone che prediligono strutture semplici, con basso impatto ambientale, di cui fruiscono anche fuori stagione offrendo una boccata d’ossigeno al settore ricettivo e all’indotto”.

Morra ha ricordato che “le Sabbie Nere sono tutelate dal Settembre del 2017 dalla legge regionale che ha istituito il Monumento Naturale di Pyrgi, costituendo con il castello di Santa Severa un unicum ambientale, paesaggistico, e culturale. Presupposto fondamentale per consolidare virtuosamente una “frequentazione balneare sostenibile” in buona parte giovane, che raggiunge le Sabbie Nere attraverso l’utilizzo della linea ferroviaria, é l’incremento dei treni che si fermano alla stazione di Santa Severa. Tale possibilità è del tutto compatibile e complementare al ruolo svolto in questi anni dal Varco 54, il cui servizio di parcheggio, ristoro, noleggio attrezzature é stato apprezzato e sostenuto dai fruitori di questa unica e meravigliosa spiaggia”.