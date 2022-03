Inaugurato il Centro di aggregazione giovanile a Civitavecchia - Terzo Binario News

È stato inaugurato ieri il nuovo centro di aggregazione giovanile di viale Baccelli. La cooperativa che lo gestisce Alicenova ha organizzato una kermesse con tantissimi ragazzi e con lo loro famiglie alla quale hanno partecipato il sindaco Ernesto Tedesco e l’assessore ai servizi sociali con delega alle politiche giovanili Cinzia Napoli.

“Ho voluto fortemente la riapertura di questo centro di aggregazione giovanile dopo diversi anni di chiusura – ha spiegato l’assessore Napoli-. Le attività sono già numerose e i ragazzi continuano ad aumentare intorno a questo che era un immobile vuoto fino a poco tempo fa”.

Il Sindaco ha parlato ai ragazzi presenti circa la necessità di recuperare spazi per loro così come fatto per questo progetto.

Alicenova terrà nel centro lezioni di street art (già realizzato un murales interno e si sta predisponendo quello esterno) , corsi di musica, di falegnamerie e aiuti per i compiti scolastici oltre ad un supporto costante sotto il profilo psicologico con professioniste sempre presenti.

“Voglio ringraziare Alicenova per quanto sta facendo, Csp nella persona di Fabrizio Lungarini, la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e il mio ex collaboratore Luca Grossi che hanno lavorato molto a questo progetto nei mesi passati insieme all’ufficio politiche giovanili del Comune” ha concluso l’assessore Napoli.

Il centro sarà aperto tutti i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì.

