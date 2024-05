Inaugurati quattro “Giardini delle Farfalle” delle scuole di Cerveteri e Ladispoli: progetto di Scuolambiente • Terzo Binario News

Inaugurati i quattro “Giardini delle Farfalle” realizzati nelle scuole di Cerveteri e Ladispoli con il progetto di Scuolambiente.

Sono quattro, infatti, gli Istituti coinvolte nel progetto “Il Giardino delle Farfalle” che ha visto protagonisti i bambini della Scuola per l’infanzia Miami dell’Ilaria Alpi di Ladispoli, la scuola Primaria e la Primaria Montessori dell’ IC Giovanni Cena di Cerveteri la scuola Primaria del plesso di Castel Giuliano dell’IC Marina di Cerveteri. Il progetto si è articolato in quattro interventi in classe e in laboratori esterni a cura degli esperti dell’Associazione Scuolambiente.

“È stato un lavoro impegnativo ma di grandissima soddisfazione” ha affermato Maria Beatrice Cantieri Presidente dell’Associazione “per il quale voglio ringraziare gli esperti, Leda e Stefano, che hanno saputo appassionare i bambini e poi i volontari Settimo, Annarosa, Alberto, Rosario, Walter e Tiziana.

Naturalmente i docenti e i bambini che sono stati i veri motori del progetto mettendo creatività, entusiasmo e fantasia.” Moltissimi poi gli sponsor senza i quali non si sarebbe potuto realizzare il progetto.

“Li voglio nominare uno per uno” Continua la Presidente Cantieri “perché hanno dimostrato fiducia e amicizia nei confronti dell’Associazione: Animal Market, Autocarrozzeria Ciampa, Centro Ortopedico Vitaliti , Termoidraulica VE.MA, Stabilimento Ezio alla Torretta, C&C Riparo Tim, Jolly Ristorante, Emozioni Eventi, Baldini Mobili, Donati Claudio, PC Itech e infine Bianca Francesco e Stefano della Multiservizi che come sempre ha dimostrato professionalità e attenzione.