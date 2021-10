Inaugurata la stagione 2021-22 del teatro Charles De Foucauld di Bracciano - Terzo Binario News

Ieri, 1 ottobre 2021, è stata inaugurata la stagione 2021-22 del Teatro Charles De Foucauld di Bracciano.

Un evento molto bello e coinvolgente in cui gli artisti, i registi e le compagnie hanno presentato, in una vera staffetta dell’arte, le produzioni che vedremo quest’anno al Charles De Foucauld.

Le associazioni Generazione Musica e Fa.Rò., ideatrici e promotrici del progetto “Un Teatro Per Bracciano” hanno accolto i tanti amici intervenuti che hanno raccontato i loro spettacoli e il loro percorso artistico. Anche quest’anno sarà una stagione artistica di grande qualità con un’alternanza tra musica, teatro, cabaret e magia…con particolare riguardo alle giovani compagnie e agli artisti del nostro territorio.

Non mancheranno eventi in cui alcuni professionisti hanno scelto il nostro teatro ormai come tappa fissa dei loro spettacoli: citiamo Paciullo, che ha condotto l’evento con la “solita” brillantezza e simpatia, e Nino Taranto che presenteranno ad ottobre e febbraio due produzioni originali di cui sono anche gli autori. A novembre avremo anche il duo comico “I carta Bianca” reduci da una fortunata tournee estiva in tutta la penisola. Inoltre il programma, che inizierà in questo mese di ottobre fino a giugno inoltrato, ci offrirà moltissimi appuntamenti di qualità che abbiamo selezionato tra le numerose proposte. Il teatro Charles De Foucald, come di consueto, dedicherà alcuni eventi alla solidarietà.

Crediamo che un progetto come “Un Teatro Per Bracciano”, assolutamente filantropico (tutto il ricavato viene reinvestito sul teatro per il suo miglioramento), debba mantenere alta l’attenzione sui bisogni e sui progetti interessanti e qualitativi del nostro territorio. A questo proposito, durante la serata, abbiamo comunicato che i proventi dello spettacolo “La Terra Promessa” della compagnia IlTeatrodiTalia, rappresentato il giorno 11 e 12 settembre al nostro teatro come anteprima della stagione, sono stati destinati, tramite la “rete del dono”, al progetto “Badminton e non solo…” che mira a rendere possibile la pratica sportiva a chi è portatore di disabilità fisiche nel nostro territorio https://bit.ly/2UcnTdM. Un grande ringraziamento a tutti gli artisti, i musicisti e le compagnie che si esibiranno in questa stagione al teatro Charles De Foucauld di Bracciano. Ci fa piacere citarli tutti e darvi appuntamento per applaudirli insieme.Compagnia IlTeatrodiTalia – Banda Musicale di Castel Giuliano – Paciullo – Nino Taranto – I Carta Bianca – Generazione Musica – Hologram Trio – Mago Paolo – Compagnia Partenope – Compagnia Suaviter – Esper Russo – Michele Ascolese – Tiziana Biscontini – Andrea Amendola – Compagnia Ordine Sparso – Fabrizio Mozzillo – Compagnia I Servitori dell’Arte – Compagnia Otto Volante – Compagnia L’AcquarioCosa sarebbe la vita senza l’arte? …soltanto un percorso senza contenuti.

Viva il Teatro! Progetto “Un Teatro per Bracciano” Associazioni Generazione Musica e Fa.Rò.