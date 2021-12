Inaugurata la sede dell'associazione di promozione sociale Madonna delle Grazie - Terzo Binario News

Sabato alla presenza del sindaco Antonio Pasquini, del delegato alla sport Gabriele Volpi, del delegato all’urbanistica Sante Superchi, si è svolta l’inaugurazione della sede dell’Associazione MADONNA DELLE GRAZIE DI ALLUMIERE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE in Via Roma.

Il presidente dell’Associazione Mario Flamini, nel ringraziare le Autorità,i soci e i cittadini per la partecipazione , ha illustrato gli obiettivi dell’Associazione consistenti in primo luogo nella ricerca e la ripresentazione degli usi e consuetudini per il rilancio della festa dell’8 settembre.

Un importante compito assunto dall’Associazione è quello di collaborare con il Comune di Allumiere ed eventualmente anche con i sindaci del comprensorio che vorranno aderire, per provvedere alla manutenzione del Santuario.

Con la grande e decisiva collaborazione dell’ Enel e del Sindaco Pasquini è stato rifatto l’impianto di illuminazione della facciata con un sistema che permette di cambiare colorazione a secondo della giornata liturgica.

Ora dobbiamo pensare alla facciata, l’intonaco cade a pezzi, e alla potatura degli alberi sia esternamente che internamente.

E’ chiaro che da soli avremmo grosse difficoltà ma confidiamo nell’aiuto della Madonna e dei cittadini.

A tale proposito abbiamo lanciato una sottoscrizione pubblica per dare la possibilità a chiunque di partecipare all’iniziativa aprendo un conto corrente presso Banca Intesa con il seguente codice IBAN IT64M0306909606100000182316

Sabato scorso il Gruppo Ciclistico di Allumiere ha festeggiato la Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti fin dal 1949, con una cerimonia che ha visto la partecipazione , oltre ai soci fondatori del sodalizio Zaini Pietro e Monaldi Andrea, del Sindaco Antonio Pasquini, del delegato allo sport Gabriele Volpi, del delegato all’urbanistica Sante Superchi.

Il Presidente del Gruppo ciclistico Ivo Moraldi ha ringraziato i presenti e ha dichiarato:

E’ molto importante per noi,amanti del ciclismo,rendere onore alla Madonna del Ghisallo,protettrice dei ciclisti. Oggi è per noi una giornata di devoto raccoglimento volto ad omaggiare uno dei più noti santuari mariani ,non solo della Lombardia, ma di tutto il Paese,meta di pellegrinaggi da parte di ciclisti di tutto il mondo.

Per l’occasione abbiamo ricordato personaggi come Coppi, Bartali e i ciclisti locali vecchi e nuovi con particolare riferimento a Gabriele Superchi,campione del mondo.

Dopo un piccolo rinfresco , la cerimonia è proseguita con una messa al Santuario Diocesano Madonna delle Grazie, celebrata dal parroco Roberto Fiorucci.