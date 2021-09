Inaugurata la nuova cartellonistica turistica a Santa Marinella - Terzo Binario News

Grazie al lavoro del Sindaco Pietro Tidei, dell’assessore alle attività produttive Minghella, dell’assessore D’Emilio e della consigliera Paola Fratarcangeli e attraverso un finanziamento di Laziocrea affidato alla Comunicando Leader S.r.l. è stata rifatta la cartellonistica turista nel nostro Comune.

La società si occupa dal 2009 di marketing territoriale e propone alle Amministrazioni Comunali diversi progetti che hanno come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il territorio, ai fini di una maggiore visibilità a livello turistico e di un potenziamento del tessuto economico.

Con il Comune di Santa Marinella ha collaborato alla realizzazione di un progetto di cui questa amministrazione va molto fiera e che ha previsto diverse attività.

L’installazione di una segnaletica turistica interattiva, dotata di QR Code, per guidare il visitatore alla scoperta del territorio e fornirgli indicazioni per raggiungere i siti di maggiore interesse, permettendone contemporaneamente l’approfondimento grazie ai contenuti multimediali.

Completo restyling grafico della segnaletica direzionale preesistente per la riqualificazione del territorio e dell’arredo urbano.

Hanno collaborato con l’amministrazione nella realizzazione del progetto Massimo De Luca per la parte fotografica ed il dottor Flavio Enei direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Marinella sia per la fotografia che per la scrittura testi.

Simone e Cristiano Terzulli, i soci della Comunicando Leader, l’Ing. Francesca Guidi, referente del progetto, si sono occupati di coordinare le varie attività e hanno espresso soddisfazione per e la collaborazione con la nostra splendida città che sono stati felici di aver contribuito a valorizzare.