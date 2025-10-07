Inaugurata la nuova Anagrafe a Tarquinia • Terzo Binario News

È stata inaugurata il 6 ottobre la nuova sede del Settore 11° “Servizi demografici ed elettorali, stato civile, leva militare, servizio statistico” del Comune di Tarquinia, situata in via Giuseppe Garibaldi 23/A. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco Sposetti, gli assessori Sara Corridoni, Enrico Leoni e Andrea Andreani, il presidente del consiglio comunale Alberto Blasi, le consigliere comunali Tiziana Castignani e Alice Battellocchi.

I nuovi locali, moderni e funzionali, si trovano a livello della strada. Ciò favorisce

un accesso più agevole anche per le persone con disabilità e migliora l’accoglienza e la

fruibilità dei servizi per tutti i cittadini.

L’apertura della nuova sede rappresenta un importante passo nel percorso di riorganizzazione e ammodernamento dei servizi comunali, volto a garantire maggiore efficienza, tempi di risposta più rapidi e un miglior comfort per l’utenza.

“Il Comune di Tarquinia – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – compie un ulteriore passo avanti verso un’amministrazione più vicina ai cittadini, accessibile e attenta alle esigenze di tutti”.

Gli uffici sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; il martedì e il giovedì

dalle 15 alle 17.