Inaugurata la mostra di Luisa Ciampi, prossimamente a Civitavecchia - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Inaugurata la mostra di Luisa Ciampi, Segni d’Arte, presso il Circolo Montecitorio di Roma, mostra realizzata grazie al supporto e alla collaborazione dell’associazione Culturale Tommaso D’Aquino e la Pianoforti Ciampi.

Esposte 22 opere, olio su tela, dove su 20 tele il soggetto raffigurato è la donna, le donne con caratteristiche distinte che hanno come comun denominatore essere simbolo di vita.

Venti donne con le loro diversità, sfaccettature, la loro forza e le loro debolezze a voler rappresentare il mondo creatore, ognuna racchiudendo dentro di se una storia, un messaggio, un sentimento.

L’artista, nel dipingerle, raggiunge una dimensione di profonda intimità con la donna rappresentata, rivelando, anche allo spettatore meno attento, gli aspetti caratteriali delle donne raffigurate che sono spesso rappresentate in pose atteggiate in una velata malinconia, come miglior ornamento della bellezza.

A guardarle sembrano palpabili, alcune in movimento, grazie ad un attento dosaggio di luce e colore che manifesta, al tempo stesso, l’evoluzione stilistica ed espressiva dell’artista.

Oltre alle 20 Donne, 2 opere che rappresentano un fiore, quasi a distrarre l’occhio dell’osservatore dalla figura femminile ma in realtà è lo stesso fiore, filo conduttore, rappresentante indiscusso della naturale rappresentazione del simbolo femminile in quanto luce, delicatezza e sentimento.

Le prossime mostre; a Civitavecchia a Luglio, data e luogo in via di definizione e il 22 agosto presso l’agriturismo Podere Raffaello a Montepulciano.