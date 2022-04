Inaugurata a Tarquinia la mostra "Arte Expo Arcaista" - Terzo Binario News

È stata inaugurata ieri mattina, domenica 10 aprile, a Tarquinia, nella sala convegni di Alberata Dante Alighieri, la mostra “Arte Expo Arcaista”, organizzata dal Movimento Arcaista guidato dal tarquiniese Massimo Stefani.

Fino a giovedì 30 giugno, rimarranno in mostra cento opere di 22 artisti, esposte all’interno di 14 attività commerciali, negozi, bar e ristoranti del centro storico di Tarquinia.

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Viterbo, il Comune di Tarquinia e l’associazione Divini Commercianti. Importanti presenze quelle di Franco Luzza, professore universitario, storico dell’arte e critico del Movimento Arcaista e Antonio Santoro, rettore dell’accademia di Belle Arti Arcaista di Crispiano (Taranto).

“Si tratta di un suggestivo percorso d’arte figurativa e letteraria nel centro storico tarquiniese – dice Massimo Stefani – è un’occasione imperdibile per aumentare i flussi turistici. La nostra associazione – prosegue Stefani – intende valorizzare gli artisti, che sono selezionati per lo stile e non perché pagano una quota di partecipazione.”

All’inaugurazione, presentata da Maurizio Perinu, hanno partecipato il presidente della Provincia, Alessandro Romoli; il vice sindaco di Tarquinia, Luigi Serafini; l’assessore comunale Alberto Riglietti; il Sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci; il Sindaco di Latera, Francesco Di Biagi; i consiglieri comunali tarquiniesi Arianna Centini, Manuel Catini, Stefania Ziccardi, Roberto Borzacchi, Laura Amato e Federico Ricci.

Per maggiori informazioni sulla mostra e sulle iniziative del Movimento Arcaista: telefono 340.9948986, info@movimentoarcaista.it, www.movimentoarcaista.it.