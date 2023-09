In vigore il nuovo calendario porta a porta di Cerveteri, cosa esporre questa sera • Terzo Binario News

Domani, lunedì 18 settembre, il primo ritiro secondo il nuovo calendario: sarà unico per tutto il territorio e valido per tutto l’anno

La giornata di domani, lunedì 18 settembre, segnerà una pagina nuova nel settore dell’igiene urbana di Cerveteri. Infatti, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo calendario di raccolta porta a porta in tutto il territorio comunale.

Le novità sono già note: calendario unico in tutto il territorio comunale di Cerveteri e per tutto l’anno, e il vetro e metallo che non dovranno più essere conferiti insieme. Nel mastello giallo della plastica infatti, bisognerà conferire insieme sia plastica che il metallo, insieme, all’interno di una busta trasparente.

Già da questa sera quindi, domenica 17 settembre, tutti i cittadini di Cerveteri dovranno iniziare ad esporre i mastelli per domani secondo il nuovo calendario.

Quindi, questa sera dovranno esporre, tra le ore 20:00 e le ore 05:00 di domani mattina, il mastello dell’organico e, qualora lo si abbia, quello di pannolini e pannoloni.

Riepiloghiamo ora il calendario completo giorno per giorno delle utenze domestiche:

Il lunedì sarà ritirato ORGANICO e PANNOLINI e PANNOLONI

Il martedì sarà ritirato CARTA e CARTONE

Il mercoledì sarà ritirato ORGANICO e VETRO

Il giovedì sarà ritirato SECCO RESIDUO e PANNOLINI e PANNOLONI

Il venerdì sarà ritirato PLASTICA E METALLI (unico mastello, di colore giallo)

Il sabato sarà ritirato ORGANICO e PANNOLINI e PANNOLONI

La domenica non sarà ritirato alcun rifiuto

Ci sarà un calendario unico anche per tutte le attività commerciali, che avranno il seguente calendario

Il lunedì sarà ritirato ORGANICO, CARTONE, PLASTICA E METALLI

Il martedì sarà ritirato ORGANICO, CARTA E CARTONE

Il mercoledì sarà ritirato ORGANICO, CARTONE E VETRO

Il giovedì sarà ritirato ORGANICO, CARTONE E SECCO RESIDIO

Il venerdì sarà ritirato ORGANICO, CARTONE E IL MASTELLO DI PLASTICA E METALLI

Il sabato sarà ritirato ORGANICO, CARTONE E VETRO

Maggiori informazioni, come riportato dall’amministrazione comunale di Cerveteri sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e sulla App Junker

Utenze domestiche Cerveteri

Utenze non domestiche