In tribunale a Civitavecchia con un mattone: arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

In un video aveva insultato un giudice, poi evade dai domiciliari per andare al bar: non paga, arriva la Polizia e stavolta finisce in carcere

Fine settimana movimentato a Civitavecchia dove un uomo di circa 50 anni è entrato in tribunale con un mattone.

Fermato all’ingresso dai Carabinieri della stazione Porto è nata una colluttazione perché non sembra che fosse intenzionato a mollare il laterizio.

In alcuni video social il 50enne ha attaccato il giudice Andrea Barzellotti, che sembra fosse l’obiettivo della “missione” in tribunale. L’uomo ha poi sostenuto che si trattava di un’azione dimostrativa.

Però la storia è proseguita successivamente. Infatti dopo l’arresto è stato posto ai domiciliari dai quali è evaso per andare al bar. Nell’esercizio è nata una discussione perché sembra non volesse pagare. La barista ha chiamato il 112 ed è arrivata una volante della Polizia mentre il 50enne ha chiamato i Carabinieri sostenendo che non volessero servirlo.

Invitato a saldare la colazione, gli agenti del Commissariato stavolta lo hanno accompagnato al carcere di Aurelia.