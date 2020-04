In strada senza motivo non si ferma all'alt, poi l'inseguimento: 21enne denunciato - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno denunciato a piede libero un 21enne romano, con precedenti, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Questa notte, in via Casilina altezza via di Tor Tre Teste, i militari hanno notato il giovane a bordo di un’autovettura e gli hanno intimato l’alt per una verifica. Il 21enne, però, incurante, ha cercato di eludere il controllo accelerando e allontanandosi nelle vie limitrofe.

Dopo un breve inseguimento, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, lo hanno intercettato e bloccato in via del Lucarino. Il conducente del veicolo non ha fornito motivi circa la sua fuga così come non ha fornito giustificazione per la sua presenza in strada a quell’ora della notte ed è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per la violazione delle norme di contenimento Covid-19.