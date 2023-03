In semifinale di Coppa il Tolfa trova la Lodigiani • Terzo Binario News

Sarà la Lodigiani l’avversario del Tolfa nella semifinale di Coppa Italia di Promozione, con andata alla Borghesiana mercoledì 22 marzo e ritorno allo Scoponi il 19 aprile.

Le altre due contendenti per la finale dell’Enrico Rocchi di Viterbo del 13 maggio saranno la Romulea, seconda nel girone A dove militano i biancorossi, e l’Atletico Lariano, che invece è inserito nel girone D.

Nei gironi scorsi al Comitato Regionale Lazio si è svolto il sorteggio in versione integrale, dove sono state pescate le quattro squadre e contestualmente decise le gare di andata.

Negli accoppiamenti infatti il fattore campo assume un’importanza non trascurabile: vale la vecchia regola delle coppe europee con i gol in trasferta che valgono doppio in caso di pareggio.

Quindi la prima partita può determinare l’esito anche di quella di ritorno, come accaduto agli stessi collinari quando hanno superato la Sorianese ai quarti. I quattro gol (a uno) rifilati all’undici cimino sono bastati per andare avanti nella competizione infrasettimanale.

Ma che avversario è la Lodigiani? Una nobile decaduta. Nella memoria dei calciofili civitavecchiesi infatti il nome dell’undici romani rievoca i tempi della C2 quando nerazzurri e biancorossi si affrontavano nell’ultima serie professionistica. Poi la squadra di San Basilio ha toccato gli anni della C1 e dello stadio Flaminio, salvo poi finire nelle serie regionali. E oggettivamente non si può dire che l’urna sia stata malevola con la formazione di mister Daniele Fracassa: la Lodigiani non sta andando bene in campionato, avendo accumulato appena 27 punti, tant’è vero che si trova in zona play-out. Però ai quarti di finale ha eliminato il Valmontone, che sta dominando il girone D, e prima ancora il Sant’Angelo Romano e lo Zena Montecelio. «Per arrivare in semifinale qualcosa hanno – dice Fracassa – sebbene io non li conosca. Hanno estromesso il Valmontone e non è impresa da poco. Comunque va bene così». È stato evitato lo scontro diretto tra squadre del girone A con la Romulea, aspetto questo salutato in ogni caso con soddisfazione.