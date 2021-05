In sei per il servizio civile di Allumiere - Terzo Binario News

Nel pomeriggio di giovedì 20 Maggio il Comune di Allumiere ha aperto le porte ai giovani che inizieranno l’esperienza di servizio civile nell’ambito di alcuni servizi chiave del Comune di Allumiere.

Presenti l’Assessora alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Allumiere Brunella Franceschini, insieme alla Responsabile dell’Ufficio Cultura Maura Maffei, alle impiegate e referenti di progetto Marina Bentivoglio e Flavia Verbo, e al Coordinatore della Prociv di Allumiere Alfonso Superchi che, insieme, hanno dato il benvenuto, nella sala del Consiglio Comunale, ai 6 ragazzi.

Nell’augurare loro buon lavoro, l’Assessora Franceschini ha auspicato che l’esperienza si possa rivelare preziosa per i ragazzi: “Sono certa che questa esperienza sarà per i ragazzi occasione di crescita personale e professionale, il servizio civile è una risorsa importante soprattutto per una piccola comunità come la nostra.

Abbiamo lavorato a lungo per vedere attuati i progetti di servizio civile, certi che l’impegno civico possa essere un importante motore di sviluppo sociale e culturale. Un ringraziamento particolare ad ANCI Lazio il cui lavoro di coordinamento dalla fase di progettazione a quella di selezione ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo; insieme siamo già a lavoro per i progetti da attuare nel prossimo anno.

I progetti in cui saranno impegnati e formati i ragazzi sono tre: il progetto “Scoprilmuseo”, nell’ambito del Museo Civico K. De La Grange, al quale sono destinati 2 giovani; il progetto “Bibliocultura”, nell’ambito della Biblioteca Comunale, di cui si occuperanno 2 ragazzi, e infine il progetto “Procivita”, che vedrà 2 ragazzi impegnati nella tutela e valorizzazione del territorio attraverso la Protezione Civile.

“A tutti loro – conclude il Sindaco Antonio Pasquini – va il nostro caloroso benvenuto e l’augurio che questa esperienza possa rappresentare un significativo bagaglio di conoscenze e competenze da spendere per la conquista di future occupazioni. Buon lavoro ragazzi!”.