In ricordo di Lobo, scomparso cinque anni fa a Civitavecchia perchè non accada ad altri cani • Terzo Binario News

Oggi è il 21 novembre 2022, sono 5 anni che sei scomparso nel nulla.

Quel giorno eri a casa con la tua mamma e il tuo papà umani, (i miei genitori), e come tutti i giorni, dopo aver dormito in casa sul tuo comodo e confortevole materassino, sei voluto uscire nel giardino di casa recintato per fare i tuoi bisogni, passati alcuni minuti, al richiamo per rientrare in casa per il tuo abituale biscottino della colazione, non c’eri più, sei sparito nel nulla, da quel momento in poi nessuno ti ha più visto nonostante avessi il microchip e denuncia di smarrimento.

Ricordo bene quel giorno e i giorni seguenti, con gli gli occhi gonfi di lacrime, attaccando volantini ovunque, perlustrando ogni dove, allertando amici e conoscenti e molestando chiunque incontrassimo per strada per chiedergli se ti avessero visto, e poi ancora, contattato guardie zoofile e canili, fatto appelli sui giornali ed internet, tutto questo per giorni e giorni, mesi….

Per il tanto clamore fatto, la tua pagina facebook, creata subìto dopo la tua scomparsa con il solo scopo di ritrovarti, venne chiusa dallo stesso facebook dopo appena un mese, avevi raggiunto più di 25.000 follower, con la tua storia, la tua imponenza e bellezza avevi conquistato i cuori di tutti , ma non quello facebook evidentemente , ora hai un’altra pagina dedicata, ma è solo per non dimenticarti.

In tutto questo forse una cosa positiva della tua scomparsa c’è stata, è l’aver creato gruppi e pagine per aiutare chi ha vissuto questa brutale esperienza, questo perché i cani che come te spariscono nel nulla nonostante il microchip sono davvero tanti, ma sai Lobo, è molto difficile, io ci ho messo, e ci sto mettendo ancora oggi tanto impegno per te e per tutti i cani scomparsi ma purtroppo c’è tanto silenzio e omertà, soprattutto tanta indifferenza da chi potrebbe dare una svolta a questa tangibile e cruda realtà, questa è la cosa più disumana per me, ma è la vera realtà dei “cani scomparsi”.

Chiudo questo mio lungo post chiedendoti scusa Lobo , per non essere riuscita a fare di più per te e per tutti i cani scomparsi .

A voi che state leggendo questo mio post vi chiedo di…

“Non essere superficiali e presuntuosi quando trovate un cane in strada, non è sempre un abbandono o incuria, ma tutt’altro…”

In ricordo di Lobo

Ovunque e con chiunque tu sia

Monica Volpi

Aggiungo link post facebook se può essere utile:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0u5uyq7R5uSfSVZtbUe3V1MnWhsKvxaWWVqKirRWAn6ht9NKpVWTf16nqfUoaxPxMl&id=100021484361285