In Promozione Santa Marinella in casa con il Carbognano, Tolfa ospite dell'Asa - Terzo Binario News

Nella quarta giornata di Promozione girone A il Santa Marinella ospita il Carbognano mentre il Tolfa fa visita alla Athletic Soccer Academy. Entrambe le gare iniziano alle 15.

Al Tamagnini arriva l’undici cimino che finora in classifica ha racimolato 4 punti. Ma mister Nicola Salipante sta pensando a tutto tranne che all’avversario: «La prestazione di Tolfa è stata convincente e vorrei rivederla oggi – commenta – ma con un finale diverso, limando gli errori e portando la fortuna dalla nostra». Assente Morasca, stiratosi allo Scoponi, gli altri giocatori sono tutti presenti. «Gli unici dubbi riguardano la scelta degli under, che condizioneranno i senior. Di sicuro sarà 4-3-3 è non aspetteremo certo il Carbognano. Andremo a prenderli nella loro metà campo e posso dire fin d’ora che Di Fiandra sarà titolare (domenica scorsa era partito dalla panchina, ndc) e aspettiamo i suoi gol, che arriveranno» la conclusione dell’allenatore. I convocati da Salipante sono Arseni, Benci, Cedeno, Converso, De Santis, De Angelis, Ciro Di Fiandra, Del Duchetto, Ferro, Gallitano, Grossi, Palmarucci, Pagliuca, Scudi, Sanfilippo, Trebisondi, Troiani, Varani, Vaitovjch e Zerilli.

Sul fronte collinare si sta ragionando sul modo in cui affrontare la novità Asa, un undici di ragazzi di Roma Nord sfrontati e spensierati, oltre che primi in classifica a punteggio pieno come l’Antica Aurelio. E allora bisogna vincere per non perdere ulteriore terreno dalle battistrada. «Qualche assenza c’è – afferma Daniele Fracassa – infatti mancano Esperto per febbre, Maccarini e Urbani che, dopo l’infortunio del primo ottobre, la settimana prossima torna in gruppo, oltre a Stampigioni, vittima di una caduta rovinosa. Ho convocato qualche juniores come Damiano Pasquini, classe 2004 e il 2002 Jacopo Cimaroli 2002». L’idea è quella di confermare lo stesso undici che ha superato il Santa Marinella: «Sono dell’idea che in questa occasione serva osare più del solito, provandosi a testa bassa anche rischiando qualcosa. Se optassi per una tattica più aggressiva allora scenderebbe in campo Pomponi dall’inizio».