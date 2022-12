In poche ore a Tolfa almeno tre furti in abitazioni • Terzo Binario News

Due colpi non sono andati a segno, il terzo sì; indagine dei Carabinieri

“Occhio che sono ricominciate….le visite”. Questo il breve messaggio apparso nel tardo pomeriggio di martedì in alcune delle chat attive fra i tolfetani.

Non si trattava certo di visite di cortesia bensì di quelle dei ladri, tornati a colpire in collina dopo un periodo di “tranquillità”. Chissà forse dovuta al Covid.

Invece, proprio martedì pomeriggio, almeno tre abitazioni (ed è possibile anche una quarta) hanno subito le sgradite incursioni. Due si trovano nel centro, alle spalle del teatro Claudio, altre due sono villette nel quartiere periferico de La Pacifica, per la precisione in via dei Castagni.

I cittadini che hanno subito le visite hanno porti sporto denuncia alla stazione locale dei Carabinieri

Non si sa come i malviventi si siano introdotti nelle abitazioni, se danneggiando porte o finestre, nè quale possa essere stato il bottino. Si spera non molto, ma solo perchè in almeno un paio di abitazioni i proprietari erano in casa. Una notizia che certo non tranquillizza i residenti.