In piazza Santa Maria a Cerveteri il Carnevale dei Rioni • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 2 marzo a partire dalle 15, il saluto dell’assessora alla Cultura Francesca Cennerilli e dell’assessora con Delega ai Rioni Manuele Parroccini

Come ogni grande appuntamento legato alla tradizione, a Cerveteri tornano protagonisti ancora una volta i Rioni.

Lo faranno domenica 2 marzo a partire dalle ore 15:00 in Piazza Santa Maria con una grande festa di Carnevale: un pomeriggio tra animazione, musica, spettacoli con le bolle di sapone e una grande novità, la gara della migliore castagnola cerveterana.

L’evento, è organizzato dall’ “Unione dei Rioni” ed è patrocinato dall’Amministrazione comunale di Cerveteri.

“I Rioni sono da sempre uno dei punti di forza della nostra città – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore del Comune di Cerveteri che ha tra le proprie Deleghe anche quella ai Rapporti con i Rioni – oggi ho l’onore di rappresentare la città all’interno della Giunta comunale, ma tutti sanno quanto sia forte il mio legame con il mondo dei Rioni, quindi posso testimoniare in prima persona quanto impegno viene messo in ogni iniziativa che organizzano.

La festa di Carnevale è un classico, un evento che oramai i Rioni organizzano da tantissimi anni e che sempre richiama nel nostro Centro Storico davvero tantissime famiglie e bambini. Come sempre, non mancherà il divertimento e la voglia di divertirsi, tra maschere, coriandoli e tanta animazione. Mi complimento dunque con l’Unione dei Rioni e con il Presidente Tonino Zampolini e ovviamente con tutti coloro che con rinnovato entusiasmo saranno impegnati per fare in modo che sarà una grande festa per la nostra città”.

Complimenti all’Unione dei Rioni giungono anche da Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri: “Dal mio insediamento in Giunta avvenuto poco meno di un mese fa ho già avuto l’occasione di potermi confrontare con tutti i Rioni della nostra città, realtà preziose e fondamentali nel mantenimento delle tradizioni di Cerveteri e in tutti i grandi eventi. Sin da subito si è creata ottima sintonia e anche prossimamente, insieme al collega in Giunta Manuele Parroccini tornerò ad incontrarli. Davanti a noi, abbiamo una stagione che sarà come sempre ricca di appuntamenti durante i quali le attività rionali saranno preziose. Ci troveranno sempre in prima linea, al loro fianco, per far sì che la nostra città possa offrire insieme a loro sempre grandi appuntamenti per le famiglie e per tutti i cittadini. Intanto, l’appuntamento per tutti è per domenica alla grande festa di Carnevale di Piazza Santa Maria”.