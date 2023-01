In pensione il Commissario Capo Giovanni Leone: lascia la Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia saluta e ringrazia il Commissario Capo Giovanni Leone da oggi in pensione.

Arruolatosi in Polizia nel 1998, ha iniziato la sua carriera dal primo gradino. Dopo il corso a Peschiera del Garda è stato destinato al Commissariato di Ostia, poi presso altri Uffici della capitale ed infine, prima di approdare alla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, ha fatto parte della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Roma, distinguendosi per acume investigativo e per grande professionalità.

Ma è proprio a Civitavecchia che la carriera di Giovanni Leone si perfeziona. Nel 2008 fa parte dell’Ufficio Pronto Intervento e Vigilanza della Polmare e nel 2011 diventa responsabile della Frontiera ed un grande specialista della materia e punto di riferimento per tutti, come sottolineato nei discorsi di saluto e ringraziamento tenuti dai Dirigenti che si sono avvicendati e che hanno voluto presenziare alla sua festa.

Giovanni Leone ha infatti particolarmente curato in tutti questi anni la sua formazione professionale, tanto da ricoprire incarichi prestigiosi quali membro della Commissione Sicurezza Sussidiaria, del Nucleo di Vigilanza e Controllo ispezioni nei principali porti nazionali e docente presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ostia.

Lascia a tutto l’Ufficio l’esempio della sua professionalità , dedizione , della sua inesauribile energia e della sua grande carica umana.