“In giardino con Luna” a Santa Marinella Caterina Battilocchio ospite dell’Hotel Villa delle Palme - Terzo Binario News

Una location eccezionale per l’incontro “In giardino con Luna”, giovedì sera a Santa Marinella. Ad ospitare la scrittrice Caterina Battilocchio è stato l’Hotel Villa delle Palme, su una terrazza affacciata sul mare. E l’orario – le 19 – ha permesso ai presenti di godere anche di uno splendido tramonto. L’appuntamento arriva dopo altri analoghi, seguiti alla presentazione ufficiale di “Oltre Luna” che l’autrice ha voluto tenere nella sua cittadina, Tolfa. Più avanti, anche a Santa Marinella ci sarà un evento istituzionale, ma quello dell’altra sera, così come i molti di “In giardino Luna” era stato voluto e pensato come una chiacchierata tra amici, a cominciare dai padroni di casa Paola e Carlo, proseguendo con Daniela Barra, l’attrice che interpreta tre brani tratti dal libro, e Cristiana Vallarino, la giornalista che ha fatto raccontare a Caterina

il suo esordio da scrittrice in prima persona, dopo anni di lavoro duetro le quinte come ghostwriter.

E la Battilocchio ha spiegato come tutto sia nato da quella forte pacca sul sedere subita da uno sconosciuto in scooter mentre lei faceva jogging vicino casa. E come da un racconto, buttato giù di getto solo per sfogo personale, i personaggi abbiano preso vita, meritandosi pagine e pagine del godibilissimo libro. Un libro scritto bene, che si legge d’un fiato e che, sia pure in meno di 200 pagine, descrive vari tipi di violenza, diversi tipi di amore e soprattutto fa un ritratto della generazione dei quarantenni, quella che Caterina definisce “sospesa, incompleta”. Poi tanti altri aneddoti e curiosità, da come organizza le sue sessioni di scrittura, quale font usa fino a quali rituali segue per la correzione finale dei testi.

La serie di incontri prosegue ancora, in altri giardini e in altre case proprio per essere, come dice Caterina, “anche occasione per condividere le fragilità di cui più o meno tutti siamo stati vittime a causa dell’isolamento da Covid e favorire una dimensione di condivisione di cui abbiamo urgente bisogno”.