In fondo alla strada lo "sotp": errore di segnaletica a Civitavecchia - Terzo Binario News

Lo stop diventa “sotp”. L’errore sulla segnaletica orizzontale è stato commesso a Civitavecchia, all’incrocio fra via Garigliano e via Antonio da San Gallo, nei pressi del mercato, dell’istituto Calamatta e della Compagnia Carabinieri, in pieno centro.

Distrazione? Una burla? Chissà, di sicuro qualcuno l’errore lo commesso e qualcun altro lo ha immortalato.

Però il messaggio deve essere arrivato a chi di dovere perché stamani è stato cancellato, tanto che la T e la O sono tornate al loro posto.