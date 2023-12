In fiamme un fienile a Bracciano, 7 ore di lavoro per i pompieri • Terzo Binario News

Salvi persone ed animali, danni solo alla struttura

Notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Bracciano per l’incendio di un fienile in via Monte La Rota nel comune lacustre dove sono bruciate diverse balle di fieno

I pompieri sono arrivati sul posto intorno a mezzanotte e hanno potuto terminare intorno alle 7, dopo un lavoro intenso con annessa opera di smassamento per alleggerire la pressione del fuoco ed evitare che le fiamme riprendessero vita.

I danni sono stati limitati al fienile stesso, evitato che arrivassero alle abitazioni.

Non c’è stato nessun ferito e nessun animale coinvolto, solo danni strutturali oltre a qualche attrezzatura agricola.