“In Farmacia per i Bambini”, l'iniziativa a bracciano dal 15 al 22 novembre • Terzo Binario News

Dal 15 al 22 novembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia, avrà luogo la dodicesima edizione dell’iniziativa nazionale “In Farmacia per i Bambini”, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava Onlus e dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli ed alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati a minori in povertà sanitaria.

Presso la Farmacia “La Rinascente” di Bracciano, una delle oltre 2.700 farmacie aderenti all’iniziativa sul territorio nazionale, a supporto del personale sanitario sarà presente anche del personale volontario del C.S.S.A.M. (Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare) e del C.T.M. (Centro Tecnico per la Meteorologia) di Vigna di Valle per consigliare l’acquisto e la donazione dei farmaci e prodotti pediatrici più utili, a beneficio dei bambini, delle famiglie e delle comunità economicamente più svantaggiate. A quanti aderiranno all’iniziativa sarà rilasciato un piccolo gadget griffato Aeronautica Militare.

Il Colonnello Dario BOVINO, Comandante del C.S.S.A.M. di Vigna di Valle, nel ringraziare le Dottoresse Carrieri e Stamati titolari della Farmacia La Rinascente per l’ospitalità concessa anche quest’anno, ha espresso il vivo entusiasmo del personale dell’Aeronautica Militare per la partecipazione a questa iniziativa benefica: “Le Donne e gli Uomini del Comando Aeroporto di Vigna di Valle, insieme ai colleghi in azzurro del CTM, hanno risposto con vivo entusiasmo e non sono voluti mancare a questa importante iniziativa di solidarietà che nel rinnovarsi annualmente trova sempre nuovo vigore. Per tutti noi, ancora una volta, è una bellissima occasione per metterci al servizio della collettività in una maniera un po’ diversa dalla nostra quotidianità. Poche ore che magari avremmo dedicato al nostro tempo libero ci danno modo di portare un contributo concreto a chi purtroppo meno fortunato di noi si trova a vivere disagi e fragilità, oltre a farci riflettere sui quei grandi Valori cui dobbiamo sempre ispirarci. Un’occasione, grazie alla Farmacia La Rinascente, per rinsaldare con spirito di servizio il forte legame dell’Aeronautica Militare con questo territorio.

In Farmacia per i Bambini è una grande iniziativa di volontariato e di solidarietà attraverso la quale l’Aeronautica Militare vuole dimostrare, ancora una volta, quanto generoso possa essere il suo “cuore azzurro”, specialmente quando la beneficenza è rivolta ai nostri piccoli, ai nostri figli, ai nostri nipoti, ovvero al nostro futuro. Dietro all’apparente formalità della divisa e delle stellette, le donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare, con il loro impegno sociale ed etico costituiscono un punto di riferimento valoriale, prima che professionale, per la collettività. Un filo rosso, quello dell’impegno sociale, che corre lungo i cento anni di storia della nostra Aeronautica Militare, durante i quali la Forza Armata ha saputo far sue parole come passione, tenacia, competenza, dedizione, grazie anche all’impiego in prima persona del proprio personale su temi socio-sanitari, a beneficio della collettività.

Grazie anche al contributo dell’Aeronautica Militare e alla preziosa collaborazione di oltre 2.700 farmacie aderenti in tutta Italia ed al supporto di più di 5.000 volontari, l’iniziativa In Farmacia per i Bambini in 11 anni di attività ha raccolto oltre un 1.800.000 prodotti ed ha anche ricevuto per ben 8 volte il prestigioso riconoscimento Medaglia del Presidente della Repubblica. Con un trend in notevole crescita rispetto agli anni precedenti, solo lo scorso anno sono stati raccolti ben 262.353 prodotti per l’infanzia, di cui hanno beneficiato 943 enti italiani e gli Ospedali pediatrici Saint Damien di Haiti, e di Chernivtsi, in Ucraina, due istituti che assistono minori in povertà sanitaria. La forza di questa iniziativa sta nel fatto che ogni farmacia è abbinata ad un ente beneficiario in zona (casa famiglia o altro). A garanzia dalla trasparenza dell’iniziativa, al termine della raccolta, i prodotti saranno consegnati alla struttura direttamente dal personale della Farmacia e dai volontari impegnati nella raccolta.

L’Aeronautica Militare è costantemente impegnata sul territorio nazionale in molteplici attività benefiche, svolte in collaborazione con altre Organizzazioni locali e nazionali, a favore della collettività. Un esempio del continuo impegno nel sociale dell’Aeronautica Militare è l’iniziativa benefica Un dono dal cielo per AIRC, promossa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Arma Aeronautica.

Il Comando Aeroporto di Vigna di Valle, situato sulle sponde del lago di Bracciano, nel territorio del Parco Regionale di Bracciano e Martignano, è un ente di rappresentanza dell’Aeronautica Militare composto da due anime: il Museo Storico ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento lo scorso anno ha riaperto al pubblico sotto una nuova veste molto accattivante e innovativa. Dalla riapertura, in circa un anno il MUSAM ha accolto oltre 100.000 visitatori entusiasti. Il Centro Sportivo contribuisce alla tutela del patrimonio sportivo nazionale attraverso un’attenta ricerca dei migliori talenti e contribuendo allo sviluppo tecnico e teorico delle dinamiche sportive. Il Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle, oltre a fornire sostegno alla comunità locale attraverso molteplici iniziative e collaborazioni con istituzioni e scuole, fornisce anche supporto logistico agli Enti presenti sul sedime aeroportuale, come il SICRAL (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e ALlarmi), un importante centro di telecomunicazioni interforze, e il C.T.M. – Centro Tecnico per la Meteorologia, che costituisce l’organo in cui è stata riconfigurata l’attività centenaria del Reparto Sperimentazioni di Meteorologia Aeronautica (Re.S.M.A.), relativa allo studio e alla verifica sperimentale della strumentazione meteorologica. Il Centro, alle dirette dipendenze della 4ᵃ Brigata telecomunicazioni e Sistemi DA/AV di Borgo Piave garantisce l’efficienza delle reti osservative mantenendone gli standard prestazionali previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, cura la documentazione tecnico-logistica degli assetti meteorologici e continua a sperimentare nuova strumentazione fornendo supporto tecnico-procedurale all’automatizzazione delle reti osservative.