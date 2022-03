In corso la Marcia della Pace a Cerveteri - Terzo Binario News

A Cerveteri le persone sono scese in piazza per dire no alla guerra in Ucraina.

Circa 200 le persone che hanno sfilato nelle vie centrali del comune etrusco con il testa il sindaco Alessio Pascucci.

Ma non era solo: infatti con la fascia tricolore in rappresentanza di Tolfa e Santa Marinella c’erano rispettivamente i consiglieri Alessandro Tagliani e Paola Fratarcangeli. Con loro anche consiglieri dei comuni di Ladispoli e ovviamente Cerveteri.

Bandiere della pace e il gialloblù dell’Ucraina a sostegno della popolazione che sta subendo l’attacco russo.