In concerto a Montalto il maestro Giampiero Grani con l'orchestra Roma Sinfonietta - Terzo Binario News

Percorso nella Canzone D’Autore. Questo il titolo del concerto in programma venerdì 13 agosto alle ore 21.30 a Piazza delle Mimose a Pescia Romana.

L’orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal M° Giampiero Grani, ripercorrerà brani dei più importanti cantautori e interpreti italiani come Pino Daniele, Claudio Baglioni, Gino Paoli, Lucio Battisti. L’orchestra eseguirà inoltre brani della musica napoletana; una serata all’insegna della musica di alto livello.

Il M° Giampiero Grani nel suo percorso artistico ha partecipato a numerose tournée con artisti di grande fama e fatto parte di orchestre di trasmissioni televisive di successo tra le quali Stasera pago io, Bravo Bravissimo, Uno di noi. Ha inoltre fatto parte al concerto di Natale in Vaticano e al 54° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Oggi è impegnato nel tour del noto trio “Il Volo” in qualità di pianista e direttore musicale. Tra le ultime performance, il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” all’Arena di Verona in diretta su Rai Uno e in diffusione mondiale su Pbs.