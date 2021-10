In collina tornano le Emozioni in Rosa della Komen - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Ritorna, sabato 16 ottobre, l’appuntamento con “Emozioni in Rosa” che si articola in una serie di iniziative promosse dai Comuni di Allumiere e Tolfa, col patrocinio delle Università agrarie collinari e della Comunità montana.

Iniziative che mirano a sensibilizzare le donne, e la popolazione in generale, sull’importanza della prevenzione del tumore al seno attraverso lo sport, l’arte, l’alimentazione per ridurre il rischio di carcinoma mammario.

L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Susan Komen, avrà inizio con la passeggiata in rosa tra i paesi di Tolfa e Allumiere. Che vedrà la partecipazione di molte donne, molte delle quali hanno vinto la battaglia col tumore, ed anche dei loro famigliari.

“Dopo il fermo dovuto al Covid per cui anche la scorsa edizione della manifestazione ebbe poca partecipazione, quest’anno la risposta potrebbe essere buona – spiega Elena Riversi che guida la sezione Komen di Tolfa e Allumiere –. Almeno finora ho avuto molte adesioni, anche da Civitavecchia e altri centri vicini. L’unico problema potrebbe darlo il freddo davvero pungente per questo periodo dell’anno. Ricordo che ci saranno in vendita i consueti gadget e le magliette con i nostri logo. Inoltre, quest’anno ci sarà la lotteria, la cui estrazione si terrà all’arrivo ad Allumiere, i cui premi sono stati offerti dai negozianti di Tolfa, Allumiere e La Bianca. I fondi raccolti andranno alla Komen Italia”.

Il raduno è fissato alle 9.30 in piazza Vittorio Veneto a Tolfa, con partenza dopo il saluto delle autorità, cioè alle 10. L’arrivo in piazza della Repubblica ad Allumiere è previsto per le 11. Ad accogliere i camminatori e le camminatrici sarà il complesso bandistico “Amici della Musica” che, in collaborazione con la Dance World e la New Dance Evolution Center, con la voce di Alice Paba animeranno la piazza sulle note del flash mob “Viva La Vida”. Interverrà il dottor Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma.