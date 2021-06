In collina Consiglio Comunale dei Ragazzi ha presentato il progetto “Europa in Comune” con evento friendly - Terzo Binario News

Il progetto “Europa in Comune” si è rivelato un successo oltre le aspettative. Nella splendida cornice del Parco Risanamento, alla presenza di un folto pubblico che, in maniera composta, ha rispettato tutte le misure anti Covid, il Consiglio Comunale dei Ragazzi sabato pomeriggio ha presentato con orgoglio l’atteso evento “friendly”, il primo nella storia collinare.

Al centro del parco, introdotti dai ragazzi stessi – che hanno fatto da presentatori – si sono esibiti, nell’ordine, il chitarrista Gianluca Bonamano e la cantante Aurora, con “Ticket to ride” dei Kawala e di Hypnotized dei Purple, la cantante Zeudi Paparcurio con “Imagine”, la lettrice Daniela Agostini con “Il cammello e il dromedario” di Gianni Rodari, il maestro Leonardo Finori con la sua dimostrazione di Muai thay, la maestra di ballo Marilena Ravaioli e le sue assistenti con “Fusion style”, di Mister Company, la psicologa del “Gay Friendly”, Antonella Appetecchi e l’attrice Valentita Cognatti, con un monologo sull’omosessualità. Ad aprire e chiudere la manifestazione con “Salout d’amour” e “You are not alone”, sono state invece le giovanissime allieve della “Dance World” di Gabriella Moroni, che si sono esibite anche a metà dell’evento con il celebre brano “Lady” di Sangiovanni.

La seconda parte dell’incontro è stata invece dedicata all’inaugurazione del “Parco dei diritti europei”, realizzato in collaborazione con le artiste locali Teresa Boggi, Elisabetta Casu, Ilaria Ciambella, Marina Compagnucci, Giulia Perla, Stefania Piroli e Assunta Rasicci.

Molto soddisfatto dell’evento il presidente dell’associazione Gay Friendly, Manolo Peris, il quale ha ringraziato calorosamente le pittrici, gli intervenuti e, soprattutto, le assessore Tiziana Cimaroli (Pubblica Istruzione) e Brunella Franceschini (Cultura) per la riuscitissima giornata arcobaleno.

<<La manifestazione di sabato – ha sottolineato Peris – oltre a rappresentare un bellissima dimostrazione di cittadinanza attiva, è un chiaro esempio di come l’educazione alla solidarietà, al rispetto della diversità e alla convivenza sono da intendere come valori che vanno vissuti in primis nelle azioni quotidiane, se davvero vogliamo costruire un mondo migliore”.