In arrivo altro cemento a Ladispoli: il comune si affida di nuovo ad ASP Finance - Terzo Binario News

In arrivo nuovi piani integrati e project financing. L’amministrazione Grando sembra voler seguire passo passo le orme dell’ultima amministrazione Paliotta nella gestione delle grande iniziative urbanistiche.

Rientra dalla finestra ASP Finance, la società si consulenza sulla quale il nostro giornale aveva condotto una approfondita inchiesta scovando un sistema di società controllate che tra consulenze e progetti aveva portato a casa a Ladispoli oltre un milione di euro.

I TRASCORSI

Prima di raccontare lo scenario che si sta prefigurando è interessante ripercorrere velocemente la storia passata racchiusa in questa approfondita inchiesta condotta su ASP Finance e Amministrazione Paliotta (leggi).

ASP Finance compare nel 2013 a Ladispoli come società che doveva occuparsi dell’ottimizzazione del bilancio e la costruzione di una serie di operazioni urbanistiche in città. Ne derivò la vendita del lotto dietro il centro di Arte e Cultura che diventerà un centro commerciale, l’operazione contestata da Grando di Piazza Grande ed il Project Financing della Caserma dei Carabinieri. La ASP Finance in queste operazioni doveva incassare una percentuale sull’operazione, ma scoprimmo che invece a fare i progetti vi erano professionisti riconducibili a società che costituivano la ASP Finance.

Un ruolo importante a Ladispoli lo ebbe un dirigente, Elpidio Bucci, proveniente da Colleferro (dove ASP Finance gestiva contestate operazioni). Un dirigente che ha lasciato Ladispoli dopo il cambio di amministrazione. Facciamo riferimento a questo nome in quanto risulta legato in tantissimi scenari legati ad ASP FInance e non ultimo quello che racconteremo di seguito.

LA GIUNTA RICERCA NUOVO ADVISOR

Era il l 08/10/2018 quando la giunta Grando riparte alla ricerca di un advisor per perseguire operazioni di bilancio, immobiliari e urbanistiche a Ladispoli. Una strada già seguita dall’amministrazione Paliotta. Dopo le feroci critiche all’operato della precedente amministrazione ci si aspettava che il comune si affidasse ad una società diversa da ASP FInance che nel frattempo continuava ad operare su Ladispoli in vari ambiti tra cui la lottizzazione ad Olmetto Monteroni. Su quel caso il comune negò gli atti ai lottisti di Olmetto causando un commissariamento ad acta per vedere riconosciuti i diritti dei richiedenti.

IL COMUNE CAMBIA STAZIONE APPALTANTE

Il 22/10/2018, 14 giorni dopo l’adozione del provvedimento in giunta passa in consiglio un atto per il cambio di stazione appaltante. Il comune passa infatti a Confservizi Lazio, un atto che apparentemente non sembra avere affinità con l’operazione Advisor ma che in futuro ricreerà interessanti collegamenti.

LA GARA

Il 31 dicembre 2019 tra un mortaletto ed una bottiglia di spumante il comune fa in tempo ad approvare la “DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE LA STAZIONE UNICA APPALTANTE CENTRALE CONFSERVIZI LAZIO. GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ADVISOR A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONI COMPLESSE DEL COMUNE DI LADISPOLI. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 08/10/2018.” atto che ha portato poi Confservizi a pubblicare la gara il 21 febbraio 2020 con scadenza 27 marzo 2020.

Una gara i cui atti di affidamento non sono pubblicati sul sito di Confservizi (nomina della commissione, verbali ecc.), ma da cui risulta vincitrice ASP Finance.

Si legge nella documentazione di gara che “L’Advisor fornirà supporto all’Amministrazione Comunale nella definizione ed attuazione delle relative azioni e per le attività economico-finanziarie, incluso l’accertamento sui PEF dei concorrenti nelle procedure di finanza di

progetto.” esattamente quello che faceva ASP Finance a Ladispoli con l’amministrazione precedente criticata dall’allora consigliere di opposizione Alessandro Grando.

I NOMI RICORRENTI

Seguendo le vicende legate alla ASP Finance continuiamo a trovare schemi e nomi ricorrenti. Nella gara ritorna nuovamente il nome di Elpidio Bucci, nominato dirigente a Ladispoli mentre operava ASP Finance, e che si scopre ricoprire un ruolo importante in Confservizi Lazio, la società che ha gestito e bandito la gara.

Come si può vedere dal sito ufficiale di Confservizi Lazio (http://www.confservizilazio.it/chi-siamo/organi-societari/) Elpidio Bucci è membro esecutivo di giunta dell’Associazione regionale delle Imprese e degli Enti.

Sarà probabilmente casuale ma vi è una sequenza di operazioni che porta il comune dalla ricerca di un Advisor, alla scelta della stazione appaltante in cui è operativo Bucci alla vittoria di ASP Finance. Operazioni di cui non sta a noi mettere in dubbio la legittimità, ma che ritornano ricorrenti, quantomeno nella contestatissima amministrazione Paliotta.

Un fatto è certo, di qui a breve vedremo quali sono le importanti operazioni di cementificazione che ASP Finance dovrà gestire.