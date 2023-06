In arrivo a Civitavecchia la Humanity 1 con 30 migranti • Terzo Binario News

Tra i naufraghi ci sono quattro donne e undici minori, tra cui un bambino di due mesi

Cambiato il porto assegnato alla nave Humanity 1, che ha a bordo 30 migranti soccorsi in area di responsabilità maltese.

Tra i naufraghi ci sono quattro donne e undici minori, tra cui un bambino di due mesi.

I naufraghi erano partiti da Sabratha, in Libia, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Non più Ancona, come comunicato in un primo tempo dalle autorità italiane, ma Civitavecchia (Roma), secondo quanto fa sapere la ong Sos Humanity. (ANSA).