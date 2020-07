Imprenditoria a Roma, più competitività nel mondo col ‘Town meeting smart business’ - Terzo Binario News

L’Amministrazione capitolina ha partecipato all’evento durante il quale sono state individuate anche le criticità del sistema: troppa burocrazia e mancanza di coordinamento tra pubblico e privato

Più competitività imprenditoriale e attrattiva per investimenti e capitali nel mondo grazie al ‘Town meeting smart business’, che precede la stesura del Piano strategico imprenditoriale di Roma Capitale. All’evento, cui ha preso parte l’Amministrazione capitolina, hanno partecipato più di ottanta protagonisti del panorama di riferimento, tra atenei, associazioni di categoria, imprese, operatori e istituzioni, collegati tramite una piattaforma online.

Tre gli obiettivi del Piano strategico imprenditoriale:

individuare le strategie urbane finalizzate allo sviluppo di infrastrutture e servizi a supporto delle attività imprenditoriali

migliorare la capacità attrattiva del territorio per polarizzare investimenti

incentivare la nascita di nuove realtà economiche, potenziando la rete di Open Innovation fra imprese, startup, incubatori e acceleratori d’impresa, università, centri di ricerca, istituzioni e altri operatori della filiera dell’economia innovativa

Dalle due sessioni di lavoro sono emerse le criticità di sistema e le proposte da convogliare nella stesura del Piano strategico ‘Smart Business’. Di seguito:

CRITICITÀ:

semplificazione amministrativa: vanno velocizzati e sburocratizzati i processi che rallentano lo sviluppo infrastrutturale, in particolar modo del 5G

politiche di attrattività: tempi lunghi e norme rigide scoraggiano gli investimenti

governance: manca un coordinamento fra pubblico, privato e player dell’imprenditoria

ecosistema: va sviluppata una cultura dell’innovazione per stimolare gli investimenti di settore

connettività: sebbene Roma sia all’avanguardia in fatto di copertura di rete, resta carente lo sviluppo dell’infrastruttura di connettività e dei servizi associati

competenze ICT: disomogeneità delle competenze digitali, impossibilità per le PMI di attuare una vera e propria rivoluzione digitale

formazione: nonostante la grande concentrazione di atenei, manca una struttura che attragga talenti e finanziamenti per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico

PROPOSTE:

PA snella ed efficiente: creazione di uno sportello unico per velocizzare l’ottenimento dei permessi, che coinvolga più enti e che indica conferenze dei servizi ad hoc con i soggetti interessati

politiche di attrattività: stimolare le aziende a finanziare le produzioni innovative giovanili e costruire quartieri dedicati

partenariato pubblico-privato: maggiore collaborazione tra autorità pubbliche e soggetti privati

distretto dell’innovazione: creare poli di allocazione delle risorse

città connessa: migliorare la connettività cittadina

sostenibilità: interventi edilizi che sostengano l’innovazione e siano eco-compatibili

capitale umano: investire sulla cultura digitale di quanti lavorano nella Pubblica Amministrazione

“Gli spunti del ‘Town Meeting Smart Business’ sono espressione degli imperativi e delle esigenze di tutta la filiera imprenditoriale attiva in città”, afferma Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. “L’obiettivo è quello di sintetizzarli in linee d’azione per fare di Roma una capitale anche d’investimento. È necessario un potenziamento in chiave innovativa e digitale, per calamitare capitali e risorse, definendo strategie urbane finalizzate a infrastrutture e servizi, sburocratizzando i processi amministrativi e incentivando la nascita di nuove imprese. Volgiamo lo sguardo al futuro – continua Cafarotti – perché qualunque eccellenza ‘funziona’ solo se supportata dall’utilizzo strategico di strumenti moderni: dalla gestione dei dati per il monitoraggio di fenomeni sensibili alla visibilità online di produzioni di qualità, tutto concorre allo sviluppo economico cittadino. Importantissimo il contributo di un parterre di rilievo, che ringrazio della partecipazione”.

“È importante che il tema dell’innovazione – spiega Luca Montuori, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale – sia coniugato con il tema della gestione del territorio. La strategia complessiva di visione della città deve soprattutto coniugare un’idea della mobilità con lo sviluppo urbano e la valorizzazione dei nodi di scambio tra reti regionali e cittadine collegando ferrovie, metropolitane, e mobilità dolce. A scala nazionale questo obiettivo è strettamente legato al recupero del ruolo della Stazione Tiburtina quale nodo strategico di una rete di città connesse con l’Alta Velocità. A livello locale oltre alla rete dei trasporti integrata da una nuova visione smart della mobilità già approvata nel Pums, la stazione Tiburtina deve diventare la testa di un sistema su cui stiamo lavorando – conclude Montuori – e che unisce importanti corridoi ambientali, aree densamente abitate, preesistenze storico-monumentali e configurandosi come un possibile modello per la città di domani”.