Impregnante e pennello per la staccionata di via Ancona: c'è anche il sindaco Grando - Terzo Binario News

“La scorsa estate, durante un sopralluogo sui lavori di asfaltatura di via Ancona, alcune mamme mi avevano chiesto di mettere in sicurezza l’area giochi, installando una staccionata al confine con la strada. Avevo promesso che saremmo intervenuti e così, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Nuova Luce, sono iniziate le operazioni di montaggio. Terminata la staccionata c’era bisogno di ultimare l’opera e Giulio Foglia mi ha proposto di farlo coinvolgendo tutta la cittadinanza. Mi è sembrata una splendida idea”. Così Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli.

“Questa mattina ci siamo ritrovati in via Ancona con tante persone di buona volontà e abbiamo iniziato a passare la prima mano di impregnante.Il prossimo fine settimana saremo di nuovo sul posto per finire il lavoro. Se vi fa piacere potete venire a dare una mano.Grazie all’associazione Nuova Luce e a tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa.Ricordiamoci sempre che Ladispoli è casa nostra e abbiamo il dovere di prendercene cura”.