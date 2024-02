Importante non abbassare la guardia su Torre Flavia per il “Comitato Tutela Natura e Cultura Litorale Nord” • Terzo Binario News

“Come Comitato che si è costituito nel maggio scorso, non appena si sono diffuse le notizie dell’aggressione a Torre Flavia, abbiamo appreso con favore la notizia della battuta d’arresto per la realizzazione del distributore in prossimità dell’Area Protetta, frutto anche della nostra intensa attività di contrasto, ma aspettiamo a cantare vittoria.

L’iter non è concluso e temiamo che ci siano ancora molte le scappatoie burocratiche per poter aggirare gli ostacoli.

Il Comitato si è attivato fin da subito con una importante raccolta firme alla quale hanno partecipato molti cittadini a livello volontaristico e Associazioni sensibili alla tutela del territorio, che è proseguita per diversi mesi.

Inoltre, sono state redatte una serie di osservazioni molto dettagliate e accurate, e inviate a tutte le autorità competenti.

Abbiamo sempre comunicato con svariati articoli di giornale lo stato di avanzamento delle nostre iniziative, non trovando sempre riscontro. Dunque, un’azione di vigilanza estremamente accurata e circoscritta che ha dato i suoi frutti. Inoltre, non dimentichiamo che questo è solo uno degli aspetti che abbiamo contestato.

Resta ancora in piedi, infatti, la questione del progetto di camping in località “Stallonara” e ben più grave, dal nostro punto di vista, è la trasformazione di 800mila mq di terreni da agricoli in residenziali nel Comune di Ladispoli nel comparto C11.

Trasformare quell’area da agricola ad edificabile strangolerebbe molto la Palude di Torre Flavia soffocando il corridoio verde verso la campagna e tutto il serbatoio biologico che contribuisce a mantenere viva la Palude stessa.

Dunque, il Comitato non si fermerà certamente ma continueremo a contrastare ogni iniziativa che possa mettere a rischio questa preziosa risorsa del nostro territorio.”