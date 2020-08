Impianto di compostaggio a Cesano, Torquati (Pd): "Scelta folle e dannosa" - Terzo Binario News

“È uscito il pronunciamento della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) con 60 prescrizioni. Facciamo chiarezza. Come noto e come sapevamo la Regione Lazio, per legge, ha il dovere di adottare tutte le procedure per la verifica di ogni proposta di localizzazione che arriva da privati o comuni. Purtroppo nulla di nuovo, soprattutto l’ostinazione del Comune di Roma, e quindi della Raggi attraverso l’AMA, di realizzare l’impianto”. Così Daniele Torquati, consigliere Pd nel Municipio XV.

“È ormai evidente a tutti che tale scelta sia folle e dannosa non per Roma Nord, ma per l’intera città: lo confermano le dodici pagine di prescrizioni che la Regione Lazio ha formalizzato nella valutazione di impatto ambientale. Prescrizioni che costeranno di più dell’impianto stesso. Credo e spero che tali prescrizioni peseranno in sede di conferenza di sevizi che dovrà aprirsi per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.

“La battaglia persa in questa prima fase contro il Campidoglio e il MunicipioXV compiacente non può, non deve fermarsi e non si fermerà. Il M5S romano invece di trovare soluzioni in questi anni occupa il proprio tempo a cercare di trovare scuse per non risolvere la questione rifiuti e questo progetto irrealizzabile lo conferma”.

“È una localizzazione sbagliata che ha fatto già perdere troppo tempo e troppi soldi ai cittadini romani che continuano ad avere l’immondizia per strada, mentre la raccolta differenziata è addirittura regredita e peggiorata”.