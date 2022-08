Impiantistica di Cerveteri, Paolacci: "Bisogna guardare ai comuni limitrofi" • Terzo Binario News

Valorizzare lo sport e partire da progetti in cui si vedano tutti sullo stesso piano, era quanto promesso da Gianluca Paolacci nel corso della campagna elettorale a Cerveteri.

Dopo essere stato eletto consigliere comunale di opposizione, è sua intenzione porre al centro dei dialoghi con la maggioranza le criticità con le quali convivono le realtà associative del territorio.

” Dobbiamo finirla con guerre intestine – attacca Paolacci – che sono ostative alla crescita dello sport.

Basta con litigi, accuse e quanto di peggio blocchi la crescita sportiva della città. Dobbiamo guardare al futuro e pensare che i paesi che ci circondano, da Ladispoli a Tolfa, passando per Manziana e Bracciano, sono dotati di strutture polivalenti delle quali noi siamo sprovvisti.

Il che – incalza – la dice lunga sul ritardo pesante che incide tantissimo sugli equilibri delle associazioni sportive. Pertanto con l’amministrazione dobbiamo condividere un percorso, attivandoci per far sì che con Regione Lazio e Credito Sportivo si acceda a fondi per la realizzazione di un’opera polivalente, per tutti gli sport.

Sia perché possiamo far crescere dei nostri atleti che spesso fuggono in società di Roma, e poi perché possiamo dare spazi sociali che sono l’alternativa migliore e più sana alla strada.

Quindi – conclude Paolacci – nel prossimo consiglio comunale è mio dovere presentare una mozione che evidenzi lo stato d’allarme dell’impiantistica , inesistente e carente”.