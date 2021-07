Imbrattata la don Milani di Valcanneto - Terzo Binario News

Intatti i murales, la rabbia di Donato Ciccone

Imbrattata la scuola don Milani di Valcanneto.

Carta igienica srotolata nei corridoi, muri imbrattati, vernice per terra. Uno scempio che ha indignato tutti, compreso Donato Ciccone, che si sta spendendo per i murales a scuola.

“…non semplicemente ‘bravate ‘ di ragazzi che non sanno come divertirsi ma il fallimento di un’educazione in cui i veri valori non sono stati interiorizzati o, addirittura, non trasmessi…

Dove non si possiede il rispetto e, si è ciechi verso il futuro non avendo capito che la scuola collabora intensamente con la famiglia nell’ apertura di orizzonti mostrando, ogni giorno, dove guardare… Che amarezza!!! E noi insegnanti che ogni giorno cerchiamo di prepararli alla vita!!!! Oggi così…domani?”

Donato Ciccone