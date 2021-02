Illuminazione a led in via Duca degli Abruzzi a Ladispoli - Terzo Binario News

“Avevamo preso un impegno con i cittadini e lo abbiamo mantenuto”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che in via Duca Degli Abruzzi, nel tratto compreso tra via Trieste e via del Mare, sono stati sostituiti i vecchi lampioni con una nuova illuminazione al led.

“I residenti – ha proseguito De Santis – ci avevano chiesto di implementare l’illuminazione pubblica esistente per assicurare più vivibilità al quartiere.

Questo nuovo impianto, infatti, permette una maggiore visibilità garantendo più sicurezza per automobilisti e pedoni”.