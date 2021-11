“Illumina novembre”, iniziativa di Alcase contro il cancro al polmone: Traiano in bianco - Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia ha aderito alla campagna “Illumina novembre” lanciata da Alcase Italia, l’organizzazione dedicata alla lotta contro il cancro al polmone.

Domani, sabato 13 novembre, infatti, la facciata del Teatro Traiano verrà illuminata di bianco per sensibilizzare i cittadini sulle nuove prospettive di guarigione e di “controllo clinico prolungato” di questa malattia, a partire da un’informazione che tutti dovrebbero avere: lo screening è in grado di salvare migliaia di vite e i nuovi trattamenti personalizzati sono in grado di far convivere il malato con un tumore reso non più aggressivo.